Пригожин сообщил, что получил распоряжение на поставку боеприпасов для штурмовиков в Артёмовске

Артемовск, , 16:24 — REGNUM Предприниматель Евгений Пригожин сообщил в воскресенье, 7 мая, что получил распоряжение на поставку боеприпасов для российских штурмовиков в Артёмовске. По его словам, документ поступил минувшей ночью.

Евгений Пригожин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам потребуется для продолжения дальнейших действий», — сообщил Пригожин в Telegram.

Помимо этого, в распоряжении также обозначили карт-бланш на действия штурмовиков в городе. По данным Пригожина, генерал армии Сергей Суровикин займётся взаимодействием подразделений в Артёмовске с Министерством обороны.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии штурмовыми отрядами двух кварталов на северо-западе Артёмовска. Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, помимо этого оперативно-тактическая и армейская авиация российских войск поразили подразделения 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, ударив в районах Богдановки и Ступочки в ДНР.