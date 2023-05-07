Москва, 7 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы России продолжают наступление на донецком направлении. Об этом 7 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артёмовска (украинское название ― Бахмут)», ― уточнил представитель Минобороны.

Также, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Южной» группировки войск нанесла поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Удары пришлись в районы населённых пунктов Богдановка и Ступочки в ДНР.

«За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолётовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее российские военные при поддержке ВДВ штурмовали Артёмовск на западе. На этом направлении уничтожили за сутки до 300 украинских военных и наёмников.