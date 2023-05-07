Александровка и Кременец в ДНР из-за обстрелов ВСУ остались без света
Донецк, 7 мая 2023, 08:57 — REGNUM В результате обстрелов со стороны украинской армии Александровка и Кременец в Донецкой Народной Республике остались без электроэнергии. Об этом 7 мая сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Как отметил мэр, в Петровском районе из-за обстрелов киевских войск было обесточено 19 трансформаторных подстанций.
«Без электроэнергии 1900 абонентов пгт. (посёлка городского типа — прим. ред.) Александровка и села Кременец», — написал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая при обстреле ВСУ Новой Каховки в Запорожской области погиб один мирный житель.
Украинские войска с 2014 года регулярно ведут обстрелы республик Донбасса, а после начала СВО ВС России — территории освобождённых от них регионов. При этом ВСУ целенаправленно бьют по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.