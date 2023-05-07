Донецк, 7 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщил в Telegrram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Сергей Батурин/РИА Новости Последствия обстрела со стороны ВСУ

«В результате обстрела ВСУ мирных жителей Петровского района в частном доме на улице Кировоградской погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее 7 мая Кулемзин сообщил об обстрелах ВСУ Петровского района. В результате повреждения получил один из домов частного сектора на улице Невельской. Там произошло возгорание хозяйственной постройки во дворе.

Как сообщало 7 мая ИА REGNUM, в результате обстрелов со стороны украинской армии Александровка и Кременец в ДНР остались без электроэнергии. Как отметил мэр, в Петровском районе из-за обстрелов киевских войск обесточено 19 трансформаторных подстанций.