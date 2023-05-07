Новосибирск, 7 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Беспилотник с камерой обнаружили 7 мая на территории авиационного завода в Новосибирске, который производит комплектующие для бомбардировщиков Су-24. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Виталий Белоусов/РИА Новости БПЛА

Коптер нашли недалеко от въезда на территорию ПАО ОАК «НАЗ имени В. П. Чкалова», который входит в структуры холдинга «Сухой». На корпусе беспилотника неизвестный закрепил скотчем дополнительный аккумулятор. Взрывных устройств на нём не обнаружили и направили на экспертизу.

Ранее утром этого же дня БПЛА с надписью «Слава Украине» нашли в Курской области. По предварительным данным, его обнаружили на 61-м километре от границы с Украиной, недалеко от деревни Полозовка.