Курск, , 09:44 — REGNUM В Курской области утром 7 мая обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом в воскресенье сообщил Telegram-канал Baza.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По предварительным данным, БПЛА был найден рано утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной недалеко от деревни Полозовка», — сообщил источник.

Отмечается, что на одном из крыльев беспилотник была надпись «Слава Украине», однако никаких других знаков, которые указывали бы на принадлежность дрона, не обнаружили. В настоящий момент у БПЛА дежурит охрана, выясняются детали произошедшего.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в ночь на 7 мая отразили атаку украинских беспилотников. По его словам, со ВСУ направили более десяти БПЛА.