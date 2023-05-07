Молдавия, 7 мая, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Молдавские власти обязывают глав бюджетных предприятий и организаций республики выводить своих работников на митинг в поддержку европейской интеграции, о котором 21 апреля заявила президент страны Майя Санду. Об этом 7 мая сообщил бывший глава республики Игорь Додон в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Политик уточнил, что возглавляемая им Партия социалистов не будет участвовать в этом мероприятии «в качестве массовки».

«Уже пошли разнарядки по бюджетным организациям, кто и сколько людей должен вывести на митинг 21 мая», — сказал он.

Бывший президент указал, что таким образом Кишинёв проводит пиар-акцию для того, чтобы показать, что в Молдавии поддерживают евроинтеграцию, однако, по его словам, это не совпадает с мнением жителей страны.

Также Додон назвал предстоящий митинг «пиром во время чумы» и призвал президента начать переговоры с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Как сообщало ИА REGNUM 6 мая, Молдавия уведомила Украину о намерении ограничить импорт украинского зерна. В Кишинёве уточнили, что такое ограничение будет временным.