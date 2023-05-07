Новосибирск, 7 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирске неизвестные 6 мая поздно вечером попытались поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«По нашим данным, неизвестные накануне, около 23:00 [19:00 мск], вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель — Бердск в Советском районе города и подожгли их, предварительно, с помощью воспламеняющейся жидкости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники скрылись с места попытки диверсии, и добавляется, что заметившие возгорание сотрудники станции Инская ликвидировали его своими силами. Инцидент никак не повлиял на железнодорожное движение, полицейские ищут указанных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное вечером 2 мая из-за подрыва. Поезда следуют в штатном режиме.