Вашингтон, 7 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Пользователи Twitter резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за заявления о Владимире Путине. Юзеры возмутились заявлением политика о том, что «все хотят» увидеть российского лидера перед судом в Гааге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он хоть понимает, к каким последствиям это приведёт?» — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что президент Украины просто хочет выдать желаемое за действительное.

«Этого не будет», — заметил он.

Ещё один пользователь заявил, что на самом деле в Международном уголовном суде в Гааге он хочет видеть американских лидеров — Джорджа Буша, Барака Обаму и Джо Байдена.

Отметили комментаторы и то, что украинский лидер высказывает не свои мысли, а позицию США.

«Такими заявлениями он провоцирует мировую войну», — добавил ещё один пользователь.

Ранее в США предупредили президента Украины о возможности восстания против него. Как отметил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинцы могут повернуться против главы государства, так как он не сдержал своих предвыборных обещаний — прекратить начавшийся в 2014 году конфликт в Донбассе.