Зеленского резко раскритиковали из-за угроз Путину трибуналом
Пользователи Twitter разозлились на Зеленского из-за угрозы Путину трибуналом в Гааге
Вашингтон, 7 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Пользователи Twitter резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за заявления о Владимире Путине. Юзеры возмутились заявлением политика о том, что «все хотят» увидеть российского лидера перед судом в Гааге.
«Он хоть понимает, к каким последствиям это приведёт?» — написал один из комментаторов.
Другой отметил, что президент Украины просто хочет выдать желаемое за действительное.
«Этого не будет», — заметил он.
Ещё один пользователь заявил, что на самом деле в Международном уголовном суде в Гааге он хочет видеть американских лидеров — Джорджа Буша, Барака Обаму и Джо Байдена.
Отметили комментаторы и то, что украинский лидер высказывает не свои мысли, а позицию США.
«Такими заявлениями он провоцирует мировую войну», — добавил ещё один пользователь.
Ранее в США предупредили президента Украины о возможности восстания против него. Как отметил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинцы могут повернуться против главы государства, так как он не сдержал своих предвыборных обещаний — прекратить начавшийся в 2014 году конфликт в Донбассе.