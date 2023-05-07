Москва, 7 мая, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву… Ожидаются двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках официального визита лидеры стран обсудят вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Также Садыр Жапаров в качестве гостя посетит парад Победы в Москве 9 мая.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время беседы с журналистами 4 мая заявил, что военный парад в честь Дня Победы в Москве пройдёт без каких-либо сокращений, в ходе мероприятия также выступит глава государства.