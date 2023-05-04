Песков: Путин выступит на параде Победы на Красной площади 9 мая

Москва, , 12:55 — REGNUM Военный парад в честь Дня Победы в Москве пройдёт без каких-либо сокращений. Об этом 4 мая журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Парад Победы Даниил Шведов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин своё выступление на параде 9 мая не стал отменять.

«Нет, готовится обычный парад. Всё, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что, несмотря на попытку Украины нанести удар беспилотниками по Кремлю, отменять парад Победы на Красной площади не планируется.

Отмечается, что лидеров иностранных государств в этом году на парад не приглашали, поскольку «дата некруглая». При этом на параде будет присутствовать президент Киргизии Садыр Жапаров, который в эти дни будет находиться с визитом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Их вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.