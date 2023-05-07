Вашингтон, 7 мая, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Власти Украины стремятся снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, поскольку боятся не оправдать возложенные на Киев надежды, пишет газета The Washington Post (WP), которое приводит комментарии украинского президента Владимира Зеленского и министра обороны страны Алексея Резникова.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, глава минобороны утверждает, что в мире переоценивают последствия контрнаступательной операции киевских войск. По его словам, многие ждут какого-то «грандиозного» результата.

Вместе с тем Резников отметил, что итогом может стать лишь эмоциональное разочарование. В Киеве опасаются, что такая ситуация приведет к прекращению поставок военной помощи ВСУ, после чего Запад подтолкнет Украину начать переговоры с Россией.

В статье WP приводятся оценки экспертов, которые считают, что украинская армия вряд ли сможет значительно сдвинуть позиции российских войск. При этом президент Украины полагает, что ВСУ должны одержать как можно больше побед в сражениях для того, чтобы якобы оправдать надежды населения страны.

Он также выразил уверенность в том, что союзники Киева выделят Украине ещё больше помощи. Украинский лидер добавил, что на сроки планируемого контрнаступления ВСУ будут влиять погодные условия и поступление вооружений из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что украинское контрнаступление будет тяжелым для Киева на фоне уже наблюдаемых серьёзных потерь среди бойцов ВСУ на фронте.