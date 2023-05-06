Екатеринбург, 7 мая, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Крупный пожар в Свердловской области уничтожил два склада на площади 960 квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 метров квадратных. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям удалось не допустить распространение огня на ещё три склада. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Режевском городском округе Свердловской области крупный лесной пожар перекинулся на склады с порохом, которые находятся в закрытом поселке Первомайский. При этом Telegram-канал «112» распространил информацию о том, что в населённом пункте горят 2 из 20 пороховых хранилищ

Из опасной зоны стали эвакуировать местных жителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с природными пожарами в регионе критической. Он запросил федеральную помощь в борьбе с распространением огня.