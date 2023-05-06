Екатеринбург, 6 мая, 2023, 21:45 — ИА Регнум. В Свердловской области загорелись склады с порохом, сообщили 6 мая экстренные службы.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что склады расположены в поселке Первомайский. Из-за лесных пожаров огонь перекинулся на постройки.

В ГУ МЧС подтвердили информацию о пожаре. Предварительно, пострадавших нет.

По информации агентства ТАСС, огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох.

Как сообщало 6 мая ИА REGNUM, в Свердловской области жителей нескольких населенных пунктов начали эвакуировать из-за пожаров. Уточняется, что начали эвакуировать людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Кроме того, покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложили проживающим под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. В муниципалитетах на базе социальных учреждений развернули пункты временного размещения, где жителям предоставят питание и поддержку.