В ряде поселений Свердловской области начали эвакуировать население из-за пожаров

Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM В Свердловской области жителей нескольких населенных пунктов начали эвакуировать из-за пожаров, сообщил 6 мая департамент информационной политики региона.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара © Евгений Кузьмин/РИА Новости

«Власти проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что начали эвакуировать людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Кроме того, покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложили проживающим под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.

В муниципалитетах на базе социальных учреждений развернули пункты временного размещения, где жителям предоставят питание и поддержку.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в Telegram-канале сообщил, что в Островном и Зелёном Доле объявлена эвакуация населения. Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного. По его словам, в Асбест вывезли жителей, у которых там есть собственное жилье или родственники, других — в ДЗОЛ Зарница.

«В поселке Островное под свою ответственность остались 39 человек, имеющих собственный автотранспорт и готовых покинуть населенный пункт в случае необходимости, а также староста поселка», — написал Писцов.

Кроме того, Госавтоинспекция ограничила из-за задымления движение транспорта с 24-го по 46-й километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск, перекрыла въезд и выезд в села Мостовское и Ольховка. Также дополнительные ограничения движения транспорта ввели со 128-го по 134-й километр трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, в Свердловской области произошёл пожар на территории около 300 га. Директор Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин рассказал, что природный пожар действует у села Мостовское, существует угроза распространения огня на населенный пункт.