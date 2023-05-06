Херсон, 6 мая, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Один человек погиб при обстреле Новой Каховки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) 5 мая, сообщил корреспонденту ТАСС глава города Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Вчера [5 мая] погиб один мужчина в результате обстрела», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, в Херсонской области российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25. По данным Минобороны, российские военные уничтожили 14 беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Токаревка и Ольшана (Харьковская область), Троицкое (ЛНР), Ивановка (ДНР), Лесное и Малая Белозёрка (Запорожская область).