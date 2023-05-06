Украина, 6 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Группа радикалов, пытающихся захватить храм Архистратига Михаила в городе Боярке под Киевом, напала на верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), используя слезоточивый газ. Об этом 6 мая сообщил Союз православных журналистов Украины в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«В Боярке произошла драка с применением слезоточивого газа. Газ применили неизвестные в масках», — говорится в сообщении.

В прикреплённом к нему видео запечатлено, как группа скрывающих свои лица людей в военной форме пытается разрезать запертые ворота, ведущие к храму, и оттесняет от него верующих. Полиция никак не противодействует радикалам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба УПЦ сообщила о попытке рейдерского захвата храма канонической церкви в Боярке. Силовики закрыли калитку храма и никого не пускают на его территорию.

Ранее на фоне многочисленных попыток раскольнической церкви захватить храмы УПЦ глава канонической православной церкви митрополит Онуфрий призвал верующих защищать святыни.

Союз православных журналистов 5 мая сообщил, что УПЦ не получила ни одного мандата на осуществление капелланской деятельности (предполагающей, например, военную службу). Несмотря на то, что на Украине военных капелланов не хватает, чтобы стать им, от священника требуют выйти из УПЦ.