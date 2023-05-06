Москва, 6 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина ранее был судим. Об этом 6 мая рассказала журналистам официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семёновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — заявила она.

Официальный представитель МВД уточнила, что задержанного сейчас доставляют в полицию и затем передадут следователям.

По данным Telegram-канала 112, задержанный уже находится в местном отделе полиции. Известно, что 30-летний мужчина родом с Украины и получил гражданство России недавно. Местные жители видели его в районе места преступления на протяжении двух дней.

Ранее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в правоохранительных органах рассказали, что за совершением покушения на Прилепина, которое квалифицировано как теракт, может стоять диверсионная группа. В настоящее время ведётся розыск возможных соучастников преступления.