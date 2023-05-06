Нью-Йорк, США, , 15:32 — REGNUM Украине грозит полностью лишиться финансовой и военной поддержки Запада. Об этом 6 мая сообщила газета The New York Times.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это произойдёт в случае, если Киев не сможет оправдать ожиданий США.

«Киев испытывает огромное давление со стороны своих западных сторонников, поскольку Соединённые Штаты Америки и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, могут ли их оружие, обучение и боеприпасы […] привести к значительным успехам (украинской армии в зоне СВО ― прим. ред.)», ― отметили авторы материала.

Сейчас, отмечает газета, российская и украинская армии развернули танки, артиллерию и десятки тысяч солдат, готовых «помериться силами» на полях сражений с началом контрнаступления ВСУ. Однако есть существенный момент ― время. У Киева его крайне мало, «часики тикают», так как сопротивляться российским войскам он может лишь при поддержке Запада, которая теперь висит на волоске.

Это вызывает беспокойство у высших должностных лиц в Киеве, которые знают, что в конечном итоге конфликт на Украине может свестись к испытанию воли между Кремлем и Западом, и к тому, какая из сторон сможет собрать больше политической, экономической и промышленной мощи.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку со стороны США в течение ближайших месяцев. По его мнению, на фоне проблем американской экономики и увеличивающейся потери интереса жителей США к поддержке Украины в скором времени нынешние украинские власти останутся без любой помощи Вашингтона.

Обозреватель Клаудия Лоренцо Рубьера подчеркнула, что провал контрнаступления ВСУ приведёт к смене настроения в США и других странах Запада, лишив президента Украины Владимира Зеленского поддержки союзников.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен, что Украина устроит США только в качестве территории с ресурсами, Вашингтон не намерен сохранять её как государство.

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