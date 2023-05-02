Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал потерю Украиной поддержки со стороны США в ближайшие месяцы

Киев, , 17:23 — REGNUM Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку со стороны США в течение ближайших месяцев. Такое мнение высказал 2 мая экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Джо Байден и Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«США резко уходят с поля поддержки Украины. Ещё месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Всё будет как [экс-президент США Дональд] Трамп сказал», — заявил он.

Соскин уточнил, что, по его мнению, на фоне проблем американской экономики и увеличивающейся потери интереса жителей США к поддержке Украины в скором времени нынешние украинские власти останутся без любой помощи Вашингтона.

При этом бывший советник Кучмы добавил, что американцы будут полностью негативно относиться к помощи Украине при неудачном контрнаступлении ВСУ или его отмене.

«Провал за провалом», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Соскин заявил, что коллективный Запад в целом сдал Украину. Он подчеркнул, что без поддержки страна долго не выдержит, и добавил, что ожидает её крах к лету. По его словам, Киеву для удержания ситуации требуется ежемесячно от четырёх до пяти миллиардов долларов.