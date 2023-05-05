The Conversation: провал контрнаступления ВСУ лишит Зеленского поддержки союзников

Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Провал контрнаступления ВСУ приведёт к смене настроения в США и других странах Запада, лишив президента Украины Владимира Зеленского поддержки союзников. Об этом пишет обозреватель Клаудия Лоренцо Рубьера в статье для The Conversation.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению журналиста, в случае провала контрнаступления международная коалиция, поддерживающая Украину вооружением, военной помощью и обучающая украинских военнослужащих, может поменять настрой и склониться к мирному урегулированию конфликта путём переговоров.

«Самым верным способом поощрения американских популистов-изоляционистов будет застопорившееся украинское продвижение. <…> Хотя обе партии в США достаточно твердо поддерживают Киев, ситуация может измениться», — пояснила Рубьера.

Как указала обозреватель, НАТО сильна настолько, насколько сильны самые слабые звенья коалиции. В случае, если Германия и Франция найдут повод для сомнений в вопросе военных поставок ВСУ, Киеву придётся смириться с создавшимся положением вещей.

Рубьера напомнила, что наступательные действия требуют значительно больших усилий и ресурсов, чем оборонительные. По этой причине, полагает журналист, высока вероятность того, что силы Украины начнут таять в буквальном смысле на глазах и это серьёзно скажется на моральном состоянии украинских военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению кандидата исторических наук, политолога и публициста Михаила Смолина, сроки окончания СВО на Украине весьма туманны и провал украинских войск в контрнаступлении не приведёт к завершению конфликта.

По его мнению, невозможно победить в военном конфликте, только отражая атаки и не наступая, поэтому Россия должна идти дальше вперёд.