Москва, 6 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев назвал аморальным и недопустимым запрет берлинских властей на демонстрацию 8 и 9 мая российской государственной символики. Комментарий посла опубликовали в субботу, 6 мая.

Christophe Gateau/ dpa/picture-alliance/ТАСС Посол РФ в Германии Сергей Нечаев

«Решительно не приемлем решение властей Берлина, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация российских государственных флагов и символов, неразрывно связанных с Днём Победы», — заявил Нечаев и напомнил, что СССР заплатил жизнями 27 миллионов своих граждан за свободу Европы от оккупации нацистской Германией.

Накануне, 5 мая, в правоохранительных органах Берлина предупредили о запрете на использование российской и украинской государственной символики у ряда советских мемориалов 8 и 9 мая. Также столичные власти запретили произносить лозунги, которые могут быть использованы в контексте одобрения специальной военной операции России на Украине.

Позднее адвокат Патрик Хайнеманн на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что административный суд Берлина сняли запрет на украинскую символику, оставив при этом запрет на демонстрацию российской и советской.