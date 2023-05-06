Украинские военные обстреляли школу в Шебекино в Белгородской области

Шебекино, Белгородская область, , 12:05 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по школе в Шебекино в Белгородской области, сообщил Telegram-канал SHOT.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным источника, прилетело в крышу, но никто не пострадал.

«Ученики сейчас на дистанте», — говорится в сообщении.

Другие источники также сообщают, что всего в городе было около 11 прилётов, работает сирена.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы выехали на место. Гладков добавил, что дополнительная информация о разрушениях и возможных других пострадавших, а также о самом обстреле будет предоставлена позже.