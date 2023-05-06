Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Писателя Захара Прилепина, автомобиль которого подорвали 6 мая под Нижним Новгородом, госпитализировали с ранением обеих ног.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Захар Прилепин в Железноводске

«У пострадавшего ранения обеих ног, он госпитализирован», — сообщил ТАСС.

После взрыва автомобиля Прилепина в тяжёлом состоянии доставили в больницу. По неподтверждённой информации, водитель писателя погиб.

Позже стало известно, что дочь Прилепина, вместе с которой он находился в машине, вышла из неё буквально перед взрывом. Через 100 метров после этого произошла детонация.

На подрыв отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что «Вашингтон вместе с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — «киевский режим» и призвала молиться за здоровье Прилепина.