Медведев: ФРГ скоро утратит лидерство в Европе, что спровоцирует «мечты о четвёртом рейхе»

Москва, , 13:47 — REGNUM Германия, разорвав выгодные связи с Россией в угоду США, скоро перестанет быть экономическим и политическим лидером в Европе, и еще долго не сможет вернуть себе этот статус. Об этом 5 мая заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По данным Института германской экономики, к концу этого года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь трёхсот (!) миллиардов долларов. Это почти восемь процентов от общего ВВП Германии», — написал Медведев.

Он отметил, что власти Германии, прекратив энергетическое сотрудничество с Россией, не нашли «драйвер эффективного развития». По предварительным данным, на «экологический переход» немецкой энергосистемы нужно потратить триллион евро, пока же средства приходится тратить на помощь бизнесу, чтобы он не перебрался в США «от кретинизма своего правительства».

Кроме того, зампред Совбеза отметил, что США, Норвегия, Нидерланды и страны Ближнего Востока готовы поставлять Германии энергоносители не на выгодных условиях.

Медведев спрогнозировал крах действующей политической системы в Германии, который может спровоцировать «мечты о четвёртом рейхе и новом фюрере» после того, как население ФРГ разочаруется в правительстве канцлера Олафа Шольца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по защите климата и энергетики бундестага Германии Клаус Эрнст сообщил, что западные санкции против России нанесли наиболее сильный удар по ФРГ. МВФ уже спрогнозировал, что в текущем году ВВП России будет выше, чем в Германии.

Эрнст отметил, что разрыв экономических отношений с Россией привёл к росту цен на энергоносители в ФРГ. Это вызвало отток желающих инвестировать в немецкую экономику.