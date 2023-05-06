Симферополь, 6 мая, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам в субботу утром, 6 мая. Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на заявление министра транспорта региона Николая Лукашенко.

ИА REGNUM Крымский мост

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства», — написал Крючков.

Советник главы республики добавил, что паромная переправа продолжила работу в обычном режиме.

Накануне заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыли с опережением графика. Также Хуснуллин назвал «символичным», что движение возобновили в преддверии одного из самых важных праздников — Дня Победы.