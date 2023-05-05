Симферополь, , 14:37 — REGNUM Движение по второму железнодорожному пути с некоторым опережением графика открыли в пятницу, 5 мая, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Финальные работы по монтажу второго пролётного строения на железнодорожной части Крымского моста © Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот объект. Благодаря их самоотверженной работе… мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Он назвал «символичным», что движение по Крымскому мосту возобновили в преддверии одного из самых важных праздников для большинство россиян — Дня Победы.

«Окончание работ — это Победа всей команды», — подытожил зампред правительства.

В конце апреля начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов в беседе с журналистами сообщил, что рабочие завершили самые сложные этапы восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, досрочный запуск рабочего движения может завершиться в мае.