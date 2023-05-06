Байден призвал не позволить Обаме выиграть президентские выборы

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Оговорку допустил президент США Джозеф Байден и призвал не дать выиграть президентские выборы экс-главе Белого дома Бараку Обаме, который является его соратником по Демократической партии. Казус произошёл 5 мая в ходе интервью политика телеканалу MSNBC.

«Мы не можем допустить Обаме. Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад», — заявил Байден, имея в виду экс-президента США Дональда Трампа.

Экс-президент США Барак Обама и Джо Байден Whitehouse.gov

На вопрос ведущего о том, чем он отличается от своего предшественника Трампа, действующий американский лидер трижды ответил: «Всем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост главы государства за всю историю страны. Американский лидер уже является самым возрастным президентом в истории США, на на момент нового президентского срока, в случае победы на выборах, Байдену исполнится 82 года.