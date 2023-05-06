Москва, 6 мая, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России прорабатывает вариант введения в стране новых антиалкогольных мер, в том числе и введение запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00, следует из отчета ведомства об итогах работы в 2022 году.

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Об этом пишет РИА Новости. Авторы документа указывают на то, что в РФ наблюдается превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения. По их мнению, с этими проблемами следует бороться системными антиалкогольными и антитабачными мерами, а также внесением новых задач в проект по формированию здорового образа жизни.

В числе возможных шагов по борьбе с употреблением алкоголя называется увеличение минимального возраста продажи алкогольной продукции до 21 года и наделение местных властей правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники. Кроме того, рассматривается установление запрета на рекламу крепкого алкоголя и демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в аудиовизуальных произведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая газета «Известия» написала о том, что в Госдуму планируют внести законопроект об ограничении на ночную продажу алкоголя в так называемых «наливайках», которые находятся в жилых домах.