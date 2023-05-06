Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты за всю историю США

Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Самым опытным кандидатом на пост президента США за всю историю страны назвал себя действующий глава Белого дома Джозеф Байден 5 мая в интервью телеканалу MSNBC.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост», — заявил американский лидер.

Кроме того, Байден добавил, что, занимая самый высокий пост в стране, сумел доказать свои честность и эффективность, а также «набраться «чертовски много мудрости».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году. 80-летний американский лидер уже является самым возрастным в истории США. В случае его победы, в начале президентского срока ему будет 82 года.

При этом последние опросы общественного мнения в США показали, что почти 70% республиканцев поддержали выдвижение кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства, несмотря на обвинения в его адрес.