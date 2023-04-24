В США подавляющая часть республиканцев поддержала выдвижение Трампа на пост президента

Москва, , 08:44 — REGNUM Почти 70% республиканцев поддержали выдвижение кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства, несмотря на обвинения в его адрес. Результаты опроса 23 апреля, привел телеканал NBC.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Согласно данным опроса, 68% республиканцев считают Трампа единственным достойным кандидатом в президенты, а все предъявленные ему обвинения называют политизированными. Против кандидатуры Трампа как кандидата на выборах президента проголосовали 26% сторонников партии.

Кроме того, участникам опроса был задан вопрос, кого бы они выбрали, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас. Выяснилось, что 46% опрошенных проголосовали бы за Трампа, а 31% отдали бы предпочтение губернатору штата Флорида Рону Десантису. Ещё 6% признались, что поддержали бы экс-вице-президента Майка Пенса.

Кроме того, были опубликованы результате опроса сторонников и Демократической и Республиканской партий. Из них 52% считают, что у властей США были основания для предъявления обвинений Трампу. Иной точки зрения, о невиновности Трампа, придерживаются 43% опрошенных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно результатам опроса американцев, проведенного компанией AP-NORC, президент США Байден не должен скрывать от общества информацию о состоянии своего здоровья в период предстоящей избирательной кампании, чтобы избраться на новый срок.