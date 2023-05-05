Париж, , 20:47 — REGNUM Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси признал вину за самовольную поездку в Саудовскую Аравию и извинился перед игроками и сотрудниками клуба. Видеообращение с извинениями он 5 мая выложил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лионель Месси © Григорий Сысоев/РИА Новости

После поражения ПСЖ от «Лорьяна» на чемпионате Франции 30 апреля Месси не пришёл на следующий день на тренировку. Он заявил, что не знал о ней.

«По правде говоря, я подумал, что будет выходной после игры. Я организовал поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог её отменить», — сказал футболист.

Месси добавил, что согласится с любым решением, которое примут в клубе. Ранее в ПСЖ заявили, что отстранили нападающего от игр на две недели.

О прилёте Месси в Саудовскую Аравию 1 мая сообщил журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан. Он отметил, что это не связано со слухами о переходе футболиста в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Месси играет за ПСЖ с лета 2021 года после завершения контракта с «Барселоной». Срок договора истекает 30 июня 2023 года. После поездки Месси в Саудовскую Аравию во французских СМИ предположили, что ПСЖ не будет продлевать контракт с игроком.