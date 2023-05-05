Стокгольм, 5 мая, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Спикер шведской правительственной партии «Либералы» и член комитета Риксдага по иностранным делам Юар Форссел заявил в пятницу, 5 мая, что Швеции стоит брать пример с Польши в деле изъятия дома торгового представительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Речь идёт о торгпредстве в Швеции на острове Лидингё в Стокгольме, жильцы которого якобы не выплачивают арендную плату. Об этом Форссел рассказал телеканалу SVT. По его словам, «Польша всё делает правильно».

«С этим нельзя мириться, нужно жёстко бороться. Польша действительно продемонстрировала, что в международном сообществе есть признание того, что они сделали», — сказал он.

Говоря о доме торгпредства в Швеции, Форссел имел в виду ситуацию, случившуюся 29 апреля в Польше, где местные власти силой начали изъятие здания школы при посольстве России в Варшаве, которое она занимала десятилетиями. В посольстве России в Польше данные действия сочли противоправными.

Дом торгпредства в Лидингё продали в 2014 году за 12 млн крон, и это была третья попытка принудительной продажи по заявлению немецкого предпринимателя Франца Зедельмайера. Россия не признала правомерность этого решения в отношении недвижимости, имеющей статус дипломатической. Но новый «владелец» требует миллионы крон как арендную плату.

О захвате российской школы в Варшаве ИА REGNUM сообщало ранее. Местные власти осуществили его утром 29 апреля. Сотрудникам школы и учащимся дали несколько часов на то, чтобы они покинули здание, и несколько дней для вывоза имущества. МИД позднее опубликовал заявление, в котором выразил протест действиям Варшавы и пообещал ответные меры. Посол России в Польше заявил, что никто не удивится, если дипломатические отношения двух стран будут разорваны.