В Минобороны сообщили, что США через центр на Украине пытались сделать птичий грипп неуправляемым

Москва, , 18:37 — REGNUM Министерство обороны США через центр на Украине проводило программу Пи-444 по усилению вируса птичьего гриппа. Об этом 5 мая объявил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории киевского режима. 24.02.2022 г. © ИА REGNUM

По его данным, Пентагон выбрал Украину из-за её уникального географического положения: через её территорию мигрирует более 270 видов птиц, которых можно использовать в качестве резервуара для патогенов.

«В ходе реализации проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — сообщил Кириллов.

Он отметил, что в России ущерб от птичьего гриппа за последние три года превысил 4,5 миллиарда рублей, пришлось уничтожить 10 миллионов домашних птиц. Ущерб был и для европейских стран — 3 млрд евро (около 255 миллиардов рублей).

Кирилов подчеркнул, что специалисты в последние годы обратили внимание на усиление вируса птичьего гриппа. Ранее это было сезонное заболевание, но теперь его вспышки происходят в течение всего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что птичий грипп может стать инфекцией, передающейся от человека к человеку, и стать причиной новой пандемии. Он призвал заранее создавать вакцины от этого патогена.