Эпидемиолог ВОЗ Пибоди: птичий грипп может перерасти в пандемию

Мадрид, , 17:28 — REGNUM Птичий грипп может стать инфекцией, передающейся от человека к человеку, а это грозит новой пандемией. Об этом эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил в опубликованном 1 марта интервью испанской газете El Pais.

Птицефабрика © Cover Images/Global Look Press

Он призвал мировое сообщество быть готовым к новой пандемии и рассказал, что учёные изучают генетическую последовательность вирусов птичьего гриппа, чтобы следить за ними и создавать вакцины на случай необходимости.

«Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому», — сказал Пибоди.

Особый тип вируса A (H5N1) два-три года назад вызвал вспышку птичьего гриппа, из-за которой погибли миллионы диких и домашних птиц. Людям нельзя подбирать мёртвых или умирающих птиц, работников птицефабрик нужно надёжно защитить.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Камбодже от птичьего гриппа умерла 11-летняя девочка.