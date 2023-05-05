Москва, , 17:34 — REGNUM Театральный режиссёр Евгения Беркович, задержанная в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма, не признала вину в инкриминируемом деянии. Об этом 5 мая сообщила её адвокат.

Евгения Беркович © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заседание по делу проходит в Замоскворецком суде Москвы.

Правозащитник пояснила, что Беркович арестовали за читку пьесы «Фенист Ясный Сокол», в которой якобы содержится оправдание терроризма, на YouTube, сообщило РИА Новости. При этом, как добавил адвокат, в постановлении указано, что она была размещена «в неустановленное время в неустановленном месте… для неограниченного круга лиц».

Представитель Беркович добавила, что экспертизу по делу провело обучающее учреждение, а не профильные специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая мать театрального режиссёра и участницы «Седьмой студии» Евгении Беркович Елена Эфрос сообщила, что в отношении её дочери возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По её словам, уголовное преследование связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила в 2020 году.

В тот же день стало известно, что сотрудники Следственного комитета России задержали Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. В ходе расследования следователи изменили статусы сценариста и режиссёра со «свидетелей» на «подозреваемых».

Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы взять обеих обвиняемых под стражу.