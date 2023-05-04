Театральный режиссёр Беркович и драматург Петрийчук задержаны по делу об оправдании терроризма

Москва, , 22:54 — REGNUM Театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали сотрудники Следственного комитета России по делу об оправдании терроризма. Об этом 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Церемония вручения премии «Золотая маска» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что у Беркович и Петрийчук был статус свидетелей по уголовному делу. Однако в ходе расследования следователи изменили статус сценариста и режиссёра на «подозреваемые» и задержали. Адвокаты обеих фигуранток подтвердили задержание своих подзащитных. С задержанными проводятся следственные действия.

Причиной задержания и возбуждения дела в отношении Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщила в соцсетях и мать Беркович, петербургский филолог и активист Елена Эфрос.

«К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма», — написала Эфрос в своём аккаунте.

Как уточнила в соцсетях актриса Юлия Ауг со ссылкой на супруга Петрийчук, сценарист была задержана в московском аэропорту Внуково.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук. В нём рассказывается о судьбе женщин, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Как сказано в описании спектакля, в его основу «легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин — за последние годы в России, Казахстане, Узбекистане таких дел были сотни, если не тысячи».

При этом спектакль «Финист Ясный Сокол» в 2022 году стал победителем в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга (Петрийчук) и лучшие костюмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что театральный режиссёр, выпускница мастерской Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ и участница «Седьмой студии» Евгения Беркович стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма.