AT: Зеленский продлил визит в Финляндию из-за страха перед ответом России на атаку дронов

Киев, , 17:11 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский продлил свой визит в Финляндию, так как боялся ответа России на организованную Киевом атаку дронов на Кремль. Такое мнение 5 мая высказал обозреватель газеты Asia Times (AT) Стивен Брайен.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Автор публикации указал на то, что украинский лидер продлил свой визит в Финляндию после попытки атаки украинских беспилотников на Кремль, и отметил, что это, по его мнению, может говорить о том, что президент боится за свою безопасность.

«Можно предположить, что он не хочет быть рядом, когда бомбы упадут на его подземный бункер», — написал Брайен.

Также он добавил, что украинский президент мог продлить свою заграничную поездку, чтобы дать время для проведения специальной операции против президента России Владимира Путина.

«Если бы она провалилась, то он мог бы найти себе другие занятия», — пояснил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, что он вручил Зеленскому подарок. Он уточнил, что это легендарный пистолет CZ 75, разработанный в 1975 году.