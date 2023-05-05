Пекин, 5 мая, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Сейчас в мире происходит формирование «нового торгового порядка», который существенно изменит глобальную платёжную систему и отразится на международных валютных резервах. Об этом сообщила газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Авторы статьи отметили, что доллар уже утратил доверие многих стран на фоне госдолга США, растущего в геометрической прогрессии, волатильности курса национальной валюты и неясности в отношении процентных ставок в США. При этом, по их словам, разрушительные последствия американскую экономику ожидают в случае, если Китай откажется от использования американской валюты в международных расчётах.

Аргентина уже объявила о намерении прекратить расчёты в американской валюте при оплате импорта из Китая в пользу юаня. Подобное решение ранее приняли Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны — члены АСЕАН.

«Если США соберутся «отсоединиться» от Китая, другие страны могут выбрать юань как валюту для взаиморасчетов, стимулировав усиление дедолларизации и укрепив статус КНР», ― подчеркнули обозреватели.

В статье отмечается, что экспорт Китая в развивающиеся государства и крупные страны с рыночной экономикой уже превышает совокупный экспорт в США, ЕС и Японию, что свидетельствует о формировании «нового торгового порядка». По мнению публикаторов, положение США в мировой торговле будет ослабевать, это ускорит глобальный процесс дедолларизации. В итоге Вашингтону грозит полная потеря его позиций в мировой торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, основываясь на анализе ежедневных отчётов о транзакциях Московской биржи, агентство Bloomberg сделало вывод о том, что китайский юань смог вытеснить американский доллар с российского рынка, в этом есть немалая заслуга санкций.

По расчётам издания, китайская валюта впервые превзошла американскую по месячному объёму торгов в феврале, увеличив разницу в марте. При этом до даты начала СВО 24 февраля 2022 года объём торгов юанем на российском рынке был незначительным.

В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах. По его словам, те же процессы идут в отношении расчётов в евро. Министр подчеркнул, что расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер.

О постепенном отказе от использования американского доллара в мире ранее заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. При этом она добавила, что пока не видит альтернативы американской валюте в ближайшем будущем.