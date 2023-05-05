Энергодар, Запорожская область, 5 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Жителей 18 прифронтовых населённых пунктов Запорожской области из-за усилившихся в последние дни обстрелов со стороны ВСУ временно вывезут вглубь региона. Об этом 5 мая сообщил врио главы области Евгений Балицкий.

РИА Новости Здание, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ, в городе Васильевке Запорожской области

Как указал врио главы региона, он провёл совещание Совета безопасности, где обсуждались обстановка в области, меры по усилению безопасности, в том числе на территориях, которые находятся около линии боевого соприкосновения.

Он добавил, что на протяжении последних нескольких дней украинские войска усилили обстрелы населённых пунктов, которые находятся около линии фронта.

«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Также врио главы Запорожья уточнил, что в число этих населённых пунктов вошли: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.

Балицкий отметил, что вывезенные дети старшего школьного возраста продолжат обучение для завершения учебного года, а малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях. Он подчеркнул, что это вынужденная мера для безопасности жителей прифронтовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за последние сутки уничтожили на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях около 170 военнослужащих ВСУ, танк и шесть гаубиц. Он добавил, что под селом Новомихайловкой в ДНР российские бойцы пресекли действия украинских диверсантов.