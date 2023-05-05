Москва, 5 мая, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Теракт, который сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области, готовили агенты Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины при участии посредника в Финляндии. Об этом 5 мая сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Задержание сотрудниками ФСБ РФ члена диверсионно-террористической группы, готовившей террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС

По информации Центра общественных связей ФСБ, преступную деятельность украинских агентов координировали сотрудники ГУР, для чего в том числе привлекали посредницу, проживающую в Финляндии. При задержании злоумышленников правоохранители изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, огнестрельное автоматическое оружие, патроны и взрывчатку.

Сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых 1984 и 1979 годов рождения. По данным спецслужбы, они готовили покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС, а также собирали информацию о военных объектах, силовиках и мирных жителях, поддерживающих Россию. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.

ИА REGNUM 3 мая сообщало со ссылкой на ФСБ о предотвращении покушений на главу Крыма Сергея Аксёнова и представителей власти в республике, включая председателя регионального заксобрания Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Организацией терактов напрямую руководили связной начальника ГУР Кирилл Буданов и офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, являющийся заместителем главы офиса украинского президента. У них изъяли взрывные устройства, детонаторы к ним, механизмы на радиоуправлении, трекеры для слежки.

Также ранее стало известно о террористической атаке Украины на Кремль. В ночь на 3 мая резиденцию российского президента в Кремле пытались атаковать два беспилотника. Оба не достигли цели, благодаря действиям охраны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что режим, установившийся на Украине, пора признать террористической организацией, захватившей государство. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский фактически находится в одном ряду с международными террористами, так как прибегает к ядерному шантажу, убийствам политических и общественных деятелей, подрывам гражданских объектов, а теперь и к покушению на российского лидера Владимира Путина.