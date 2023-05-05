Прага, 5 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский получил от своего чешского коллеги подарок. О переданном украинскому лидеру презенте в Twitter рассказал глава Чехии Пётр Павел.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press Пётр Павел и Владимир Зеленский

Это легендарный пистолет CZ 75. Он был разработан в 1975 году и с тех пор используется по всему миру.

«Я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал Павел под фотографией оружия.

В марте премьер-министр Японии Фумио Кисида подарил президенту Украины традиционную ложку для зачерпывания и перемешивания риса сямодзи. Такие ложки японские солдаты использовали во время японо-китайской и русско-японской войн в качестве талисманов. Ещё одним сувениром для украинского лидера стала традиционная японская лампа, украшенная изображением журавлей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинскому лидеру в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF.