Париж, 5 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Французские власти второй год подряд не приглашают представителей России на торжества 8 мая, посвящённые окончанию Второй мировой и другие праздничные мероприятия. Об этом сообщил РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Ни на празднование 8 мая, ни на другие государственные приёмы, проводимые во Франции, в том числе и на День взятия Бастилии», — рассказал он.

При этом Мешков сообщил, что в этом году российским дипломатам согласовали традиционные мероприятия в честь Дня Победы. Они возложат венки к могилам павших советских воинов на кладбище Пер-Лашез в Париже и на военном кладбище в Нуайе-Сен-Мартен (департамент Уаза) на севере Франции. 4 мая в Российском духовно-культурном центре провели презентацию фильма «Нюрнберг», 5 мая Мешков возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на парижском кладбище Пер-Лашез.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Мешков отметил, что в Париже на торжествах 8 мая для представителей России и Белоруссии места не нашлось, зато французы пригласили послов стран, воевавших на стороне фашистской Германии. Посол призвал помнить об этом дне и о реальных победителях в войне.

Кроме того, 8 мая в прошлом году лидеры стран «Большой семерки» (G7) выпустили заявление, что они будут едины в стремлении «не допустить победы России на Украине».