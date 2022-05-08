Москва, , 21:41 — REGNUM Лидеры стран Группы семи (G7) заявили, что едины в решимости «не допустить победы России на Украине» и выступили за суверенитет и территориальную целостность, передаёт ТАССС со ссылкой на совместное заявление, опубликованное 8 мая.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Лидеры G7 выразили готовность продолжать поддержку Украины. Они подчеркнули, что выступают за ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».

G7 расширит коллективную краткосрочную финансовую поддержку Украины, будет работать над ее долгосрочным восстановлением. Также G7 обязуется постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из РФ и будет добиваться этого упорядоченным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, страны группы G7 — США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония — предполагают, что Украине в текущем году и далее будет предоставлена дополнительная помощь объёмом более $24 млрд.

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