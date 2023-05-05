Москва, 5 мая, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана жителей России, пытаясь убедить потенциальных жертв в том, что якобы поступившая от них заявка на кредит была одобрена Банком России и разослана по всем кредиторам. Об этом 5 мая сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Уточняется, что корреспонденту агентства позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из наиболее крупных российских банков и заявивший о заявке на кредит от имени журналиста, ранее одобренной Центробанком и разосланной по всем кредитным организациям.

После этого злоумышленник предложил проверить наличие такой заявки в банковском мобильном приложении и после того, как выяснилось, что там таковой не имеется, пытался убеждать, что он видит заявку «во внутренней системе банка». В то же время звонивший пытался узнать количество денег на счёте собеседника и в каких банках его обслуживают.

Как указал адвокат и партнёр ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, это был звонок от мошенника, которые часто ссылаются на Банк России, вызывающий доверие на подсознательном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какие телефонные номера наиболее часто используются мошенниками для своих целей. По его словам, чаще всего, когда номер звонящего скрыт или состоит из трёх или четырёх цифр, это говорит о том, что его могут использовать злоумышленники, также любящие пользоваться иностранными номерами.