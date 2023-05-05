Орбан: Венгрия не верит, что фермеры получат компенсацию от ЕК
Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку фермеров от ЕК
Будапешт, 5 мая, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в то, что Европейская комиссия окажет финансовую помощь венгерским фермерам, так как Брюссель постоянно обещает деньги, но не даёт их. Он заявил об этом 5 мая в эфире радио Kossuth.
«В Брюсселе сказали, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают», — сказал глава венгерского правительства.
Он отметил, что обещать деньги и не давать их — это, по его мнению, обычная тактика Брюсселя. Орбан добавил, что из ситуации с сельхозпродуктами с Украины в Центральной Европе нужно вынести урок о том, что «всегда надо полагаться на свои силы» для защиты своих интересов, а не ждать, что тебе будет помогать кто-то другой, например, Брюссель.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю нельзя доверить вывоз украинского зерна. Он подчеркнул, что зерно с Украины не было отправлено в Африку, а осталось на европейском рынке и разрушило его.