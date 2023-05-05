Будапешт, 5 мая, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в то, что Европейская комиссия окажет финансовую помощь венгерским фермерам, так как Брюссель постоянно обещает деньги, но не даёт их. Он заявил об этом 5 мая в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«В Брюсселе сказали, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают», — сказал глава венгерского правительства.

Он отметил, что обещать деньги и не давать их — это, по его мнению, обычная тактика Брюсселя. Орбан добавил, что из ситуации с сельхозпродуктами с Украины в Центральной Европе нужно вынести урок о том, что «всегда надо полагаться на свои силы» для защиты своих интересов, а не ждать, что тебе будет помогать кто-то другой, например, Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю нельзя доверить вывоз украинского зерна. Он подчеркнул, что зерно с Украины не было отправлено в Африку, а осталось на европейском рынке и разрушило его.