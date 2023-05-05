Нью-Йорк, США, 5 мая, 2023, 08:49 — ИА Регнум. В условиях действующих антироссийских санкций Россия не может полагаться на американский доллар. Об этом 5 мая заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Процесс перехода во взаимных расчётах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости», — сказал он в интервью РИА Новости.

Небензя напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США называли доллар общим достоянием всего мира, «а потом взяли и выключили рубильник», и ввели разнообразные санкции против ряда стран.

«Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту», — добавил постпред России.

Он отметил, что не станет делать прогнозы о сроках, когда доллар США выйдет из оборота, однако уточнил, что «процесс дедолларизации экономики» налицо.

«Как видите, ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надёжной валюте», — пояснил Небензя, добавив, что российский рубль в условиях потрясений показал устойчивость к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, так как доллар США стал опасным. Он пояснил, что расчёты в долларах могут быть заморожены или не пройти.