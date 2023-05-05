В Китае назвали пересечением Киевом красной черты удар дронами по резиденции Путина в Кремле

Пекин, , 05:45 — REGNUM Удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле с использованием дронов надо воспринимать как пересечение Киевом красной черты. Такое мнение приводится 5 мая в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Авторы статьи указали, что за более чем год спецоперации России на Украине ни одна из сторон конфликта не предпринимала атак на правительственные резиденции и лидеров.

«Это происшествие стало пересечением новой красной черты в украинском кризисе», — поясняют журналисты китайского издания.

Китайские политологи полагают, что Москва предпримет в ответ внушительные меры. Отмечается, что атака по Кремлю может быть связана с украинскими экстремистами, выступающими за продолжение конфликта на Украине и заставляющими официальных лиц Киева продолжать военные действия.

«На Украине усиливаются разногласия между сторонниками мира и теми, кто выступает за конфликт», — сделал вывод сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ван Сяоцюань.

В целом китайские эксперты придерживаются мнения, что «заинтересованность обеих сторон продолжать боевые действия подвергается большим испытаниям».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя атаку дронов на Кремль, устроенную Украиной в ночь на 3 мая, Соединённые Штаты задействуют своих «марионеток» на Украине для реализации все более опасных провокаций.

Рябков подчеркнул, что никого не убедят в обратном любые попытки США отрицать свою причастность к нападению, и отметил, что Россия готова сделать всё возможное, чтобы никто не совершал посягательства на российское руководство и безопасность РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инцидент атакой на всю Россию и народ. По его мнению, Москву пытаются спровоцировать на мощный и более серьёзный ответ Киеву, однако России не следует вестись на провокации