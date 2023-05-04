Кадыров призвал не поддаваться на провокацию с атакой дронов на Кремль и не менять планов России

Грозный, , 23:25 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку беспилотников на Кремль, совершённую в ночь на 3 мая, провокацией, направленной на то, чтобы вынудить Россию пойти на «более массированные действия». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадыров пояснил, что после нападения началась цепь заявлений и «завуалированных вбросов в СМИ», которые пытались заставить Россию перейти на более масштабные и жесткие шаги по Украине, включая «массовые ковровые бомбардировки городов». Он отметил, что российские власти не должны идти на поводу и поддаваться на провокацию, а «возмездие» должно быть «хирургически и ювелирно точным».

Глава Чечни также призвал не менять сценарий спецоперации и следовать заранее намеченному плану. Кадыров подчеркнул, что президент России Владимир Путин решил не поддаваться на эту гнусную провокацию. Он добавил, ответ на атаку должен последовать позднее.

«Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание. А пока рано. Рано, потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран», — указал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле. Дроны удалось сбить. Их обезвредили с применением систем радиолокационной борьбы.

В результате нападения никто не пострадал. Россия расценила это событие как террористический акт и попытку нападения на Кремль с покушением на президента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 мая заявил, что за атакой на Кремль стоят Украина и одобряющие её действия США.