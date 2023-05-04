Москва, 5 мая, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты задействуют своих «марионеток» на Украине для реализации все более опасных провокаций, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 4 мая в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так замглавы МИД прокомментировал атаку беспилотников на Кремль, которую устроила Украина в ночь на 3 мая.

»… США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих «марионеток» там для организации и осуществления все более вызывающих и все более опасных провокационных действий», — сказал он.

По словам Рябкова, это обстоятельство понимает любой здравомыслящий человек. Он подчеркнул, что никого не убедят в обратном любые попытки США отрицать свою причастность к нападению. Замминистра также отметил, что Россия готова сделать всё возможное, чтобы никто не совершал посягательства на российское руководство и безопасность РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Аппараты удалось сбить благодаря действиям военных и спецслужб.

Главы государства на момент нападения в Кремле не было. Российские власти расценили произошедшее как террористический акт и покушение на президента. Москва также предупредила, что оставляет за собой право на ответные меры.

4 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не имеют отношения к атаке беспилотников на Кремль. В Кремле попытки Вашингтона и Киева откреститься от своей причастности назвали смехотворными.